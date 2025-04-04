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Трамп заявив, що Нетаньягу може наступного тижня відвідати США

Президент США розмовляв з ізраїльським прем'єр-міністром. 

Трамп заявив, що Нетаньягу може наступного тижня відвідати США
Біньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу може наступного тижня відвідати Сполучені Штати, повідомляють NBC News.

“Я розмовляв з ним сьогодні”, ‒ сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у відповідь на запитання про те, чи підтримував він зв'язок з Нетаньягу.

За словами Трампа, Нетаньягу може відвідати Вашингтон “не в дуже віддаленому майбутньому, можливо, наступного тижня”.

“Ми будемо говорити про Ізраїль, і ми будемо говорити про те, що відбувається. Це ще одна річ, яку ми хотіли б вирішити”, – додав він.

Вчора Нетаньягу прибув до Угорщини попри орден Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт політика за обвинуваченнями у воєнних злочинах у Смузі Гази.

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Угорщина ратифікувала Римський статут у 2001 році за першої каденції Орбана. Але він так і не здійснив другий крок, який фактично зводиться до включення статуту до національного правового кодексу країни. Тому Угорщина має юридичне зобов’язання з точки зору міжнародного права дотримуватися Римського статуту, але національне законодавство Угорщини дозволяє владі цього не робити.

У день візиту Нетаньягу стало відомо, що Угорщина заявила про вихід із Міжнародного кримінального суду.

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