Макрон закликав припинити інвестиції в Сполучені Штати

Президент Франції Емманюель Макрон назвав запроваджені Сполученими Штатами мита у розмірі 20% проти Європейського Союзу "фундаментально неправильними".

Як пише The Guardian, глава держави оцінив крок Дональда Трампа як "брутальний та необґрунтований" та попередив про те, що Європа зіткнеться "з величезними труднощами".

Проте, на відміну від своїх колег з ЄС, на цьому Макрон не зупинився: окрім слів, він також закликав до дій. Президент звернувся до французьких компаній з проханням припинити інвестиції в економіку США, поки ситуація з тарифами "не стане зрозумілою". На павзу мають бути поставлені не лише майбутні проєкти, але й ті, що були оголошені останніми тижнями.