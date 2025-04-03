Грузія скорочує термін для українців безвізового перебування

Раніше було три роки.

Уряд Грузії змінив правила безвізового перебування для громадян України, передає «Ехо Кавказа».

Відповідно до ухвали, підписаної прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, з 2 квітня 2025 року українці зможуть перебувати в країні без візи протягом одного року.

Раніше цей термін становив три роки – відповідне рішення було ухвалене після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас для українців, які прибули до Грузії до 24 лютого 2025 року, зробили виняток: вони зможуть залишатися в країні до 24 лютого 2026 року.

Безвізовий режим між Грузією та Україною також дозволяє скористатися «візараном» – перетином кордону для продовження терміну легального перебування.