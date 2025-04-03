США анулювали візу лауреата Нобелівської премії миру та експрезидента Коста-Рики Оскара Аріаса

Аріас сказав, що йому повідомили про це рішення через кілька тижнів після того, як він публічно розкритикував Дональда Трампа.

84-річний колишній президент Коста-Рики та лауреат Нобелівської премії миру за роль у припиненні конфліктів у Центральній Америці Оскар Аріас заявив, що його американську візу анульовано.

Як пише ВВС, він сказав, що йому повідомили про це рішення через кілька тижнів після того, як публічно розкритикував Дональда Трампа, порівнявши поведінку президента США з поведінкою римського імператора.

Політик додав, що влада США не надала жодних пояснень, але натякнув, що це може бути пов'язано з його "зближенням" з Китаєм під час президентства з 2006 по 2010 рік, коли розірвав дипломатичні стосунки із Тайванем та встановив із Пекіном.

Виступаючи на прес-конференції в столиці Коста-Рики Сан-Хосе, Аріас сказав, що "поняття не має" про причину скасування. За словами Аріаса, він отримав "лаконічний електронний лист у кілька рядків" від уряду США, в якому його інформували про рішення. Він додав, що вважає, що рішення прийняв не президент Трамп, а Державний департамент США.

Адміністрація Трампа підтримала нинішнього президента Коста-Рики Родріго Чавеса, похваливши його рішення виключити китайські фірми з участі в розробці 5G в країні.

Але цей крок розкритикував Аріас. Він у лютому написав пост у соціальних мережах, зазначивши, що "маленькій країні ніколи не було легко не погоджуватися з урядом США, тим більше, коли її президент поводиться як римський імператор, вказуючи решті світу, що робити".

Аріас – не єдиний костариканець, якому скасували американську візу. Раніше таке рішення винесли стосовно трьох членів національних зборів країни, які виступали проти указу президента Чавеса про недопущення китайських компаній до участі в розробці 5G.