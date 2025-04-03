Останки близько 150 солдатів виявили у масовій римській могилі на околицях Відня, пише DW.

Археологи з Віденського музею назвали це надзвичайно рідкісною знахідкою.

Останки виявили ще торік восени під час будівельних робіт з реконструкції футбольного поля в житловому та промисловому районі Зіммерінга.

Тепер, після експертного аналізу, було підтверджено, що останки датуються Римською імперією І століття.

Було підтверджено, що знайшли останки 129 людей, а подальші розкопки виявили нові кістки. Експерти припускають, що кількість тіл перевищує 150.

У Віденському музеї заявили, що знахідки скелетів цього конкретного періоду надзвичайно рідкісні через практику кремації до 3-го століття нашої ери.

“Оскільки поховання з кремацією були поширеними в європейських частинах Римської імперії близько 100 року нашої ери, поховання тіл були абсолютним винятком. Тому знахідки римських скелетів цього періоду надзвичайно рідкісні”, ‒ пояснила голова місцевого департаменту археології Крістіна Адлер-Вельфл.

У музеї заявили, що поховані були віком від 20 до 30 років і виключно чоловіками, які, найімовірніше, загинули у бою.Причинами травми визначили травми, завдані мечами, списами, кинджалами та снарядними затворами. Група експертів заявили, що їх вбили під час військової операції, яка закінчилася катастрофою.

“У контексті римських військових дій немає подібних знахідок бійців. У Німеччині є величезні поля битв, де знайшли зброю. Але знайти мертвих ‒ це унікально для всієї римської історії”, ‒ сказала Міхаела Біндер, яка керувала археологічними розкопками.

У Віденському музеї заявили, що подальші поглиблені дослідження триватимуть і що дослідження все ще перебувають на дуже ранній стадії.