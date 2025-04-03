У Франції вважають неминучою війну з Іраном без нової ядерної угоди

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час зустрічі урядовців та експертів у середу попередив, що в разі провалу дипломатичних зусиль досягнення нової ядерної угоди з Іраном військова конфронтація "виглядає практично неминучою".

Як пише Reuters, європейські держави сподіваються мирними способами обмежити діяльність ісламської республіки щодо збагачення урану. У жовтні 2025 року спливає дедлайн санкційного режиму з боку ООН, запровадженого проти Ірану через ядерну програму ще 10 років тому.

За словами очільника французького МЗС, "вікно можливостей є вузьким". У Європі передбачають сценарій, за якого Сполучені Штати та Ізраїль можуть вирішити вдатися до удару по ядерних об'єктах Ірану, якщо Тегеран не захоче домовлятися. "Репетицією" спеціалісти з безпеки вважають серію бомбардувань єменських хуситів.