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У Франції вважають неминучою війну з Іраном без нової ядерної угоди

МЗС підіймає градус тиску на ісламську республіку.

У Франції вважають неминучою війну з Іраном без нової ядерної угоди
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час зустрічі урядовців та експертів у середу попередив, що в разі провалу дипломатичних зусиль досягнення нової ядерної угоди з Іраном військова конфронтація "виглядає практично неминучою".

Як пише Reuters, європейські держави сподіваються мирними способами обмежити діяльність ісламської республіки щодо збагачення урану. У жовтні 2025 року спливає дедлайн санкційного режиму з боку ООН, запровадженого проти Ірану через ядерну програму ще 10 років тому. 

За словами очільника французького МЗС, "вікно можливостей є вузьким". У Європі передбачають сценарій, за якого Сполучені Штати та Ізраїль можуть вирішити вдатися до удару по ядерних об'єктах Ірану, якщо Тегеран не захоче домовлятися. "Репетицією" спеціалісти з безпеки вважають серію бомбардувань єменських хуситів.

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