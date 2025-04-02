Білий дім спростував інформацію про те, що Маск незабаром піде з Департаменту ефективності уряду

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала повідомлення Politico про те, що Ілон Маск незабаром залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE).
Левітт назвала цю інформацію “сміттям”, і запевнила, що Ілон Маск відійде від ролі держслужбовця, коли "його неймовірну роботу в DOGE буде завершено".
- Президент США Дональд Трамп заявив пресі, що очільник DOGE Ілон Маск буде змушений залишити цю посаду та повернутися до своєї компанії "у певний момент".
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Анонсуючи появу департаменту ефективності перед виборами, Трамп стверджував, що відомство має дедлайн до 4 липня 2026 року для того, щоб привести до ладу державні витрати.