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Білий дім спростував інформацію про те, що Маск незабаром піде з Департаменту ефективності уряду

Це станеться тоді, коли "його неймовірну роботу в DOGE буде завершено".

Білий дім спростував інформацію про те, що Маск незабаром піде з Департаменту ефективності уряду
Ілон Маск
Фото: скрін

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала повідомлення Politico про те, що Ілон Маск незабаром залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Левітт назвала цю інформацію “сміттям”, і запевнила, що Ілон Маск відійде від ролі держслужбовця, коли "його неймовірну роботу в DOGE буде завершено".

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  • Президент США Дональд Трамп заявив пресі, що очільник DOGE Ілон Маск буде змушений залишити цю посаду та повернутися до своєї компанії "у певний момент".

  • Анонсуючи появу департаменту ефективності перед виборами, Трамп стверджував, що відомство має дедлайн до 4 липня 2026 року для того, щоб привести до ладу державні витрати.

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