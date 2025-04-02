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США запровадили нові санкції проти Росії

Під санкції потрапив російський балкер AM Theseus.

США запровадили нові санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії, до якого увійшли російський балкер, три юридичні особи та чотири фізичні особи.

Про це повідомляє Мінфін США.

Як зазначили у Мінфіні США, основною причиною посилення санкцій проти РФ є протидія тероризму. Водночас у санкційний список потрапили ті, хто причетний до крадіжки українського зерна та постачанні його в Ємен.

Зокрема, у "чорний список" США потрапили:

  • Юрій Бєляков;
  • В'ячеслав Віданов;
  • Сохраб Гайрат;
  • Ушанг Гайрат;
  • ТОВ "Едісон";
  • ТОВ "Колібрі Груп";
  • ТОВ "Скай Фрейм";
  • AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
  • балкер під прапором Росії AM Theseus.

Бєляков та Віданов є капітанами судна Theseus, воно відоме також як Zafar, і постачало українське зерно з окупованого Криму.

Також у санкційний список потрапила дружина російського мільярдера Бориса Ротенберга Катерина Ротенберг.

  • У січні Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії. Також у санкційний список додали організації з енергосектору РФ, як-от «Газстройпром», «Поліметал», «Русгаздобича», «Сєвєрсталь», а ще – оборонки, сфера матеріалів: Алексінський хімкомбінат, «Група Кремній Ел», «Російські космічні системи» тощо.
  • Опинилася в переліку ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС. Загалом у список внесли близько сотні організацій.
  • 10 січня Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти. Схожі обмежувальні заходи оголосила і Великобританія.
  • Єврокомісія тим часом уперше спробує ввести санкції проти Росії (6-ий пакет) без урахування можливого вето Угорщини чи Словаччини. Йдеться про торгівельні обмеження. 
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