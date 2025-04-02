США запровадили нові санкції проти Росії

Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії, до якого увійшли російський балкер, три юридичні особи та чотири фізичні особи.

Про це повідомляє Мінфін США.

Як зазначили у Мінфіні США, основною причиною посилення санкцій проти РФ є протидія тероризму. Водночас у санкційний список потрапили ті, хто причетний до крадіжки українського зерна та постачанні його в Ємен.

Зокрема, у "чорний список" США потрапили:

Юрій Бєляков;

В'ячеслав Віданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ТОВ "Едісон";

ТОВ "Колібрі Груп";

ТОВ "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкер під прапором Росії AM Theseus.

Бєляков та Віданов є капітанами судна Theseus, воно відоме також як Zafar, і постачало українське зерно з окупованого Криму.

Також у санкційний список потрапила дружина російського мільярдера Бориса Ротенберга Катерина Ротенберг.