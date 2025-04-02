США запровадили нові санкції проти Росії

Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії, до якого увійшли російський балкер, три юридичні особи та чотири фізичні особи.
Про це повідомляє Мінфін США.
Як зазначили у Мінфіні США, основною причиною посилення санкцій проти РФ є протидія тероризму. Водночас у санкційний список потрапили ті, хто причетний до крадіжки українського зерна та постачанні його в Ємен.
Зокрема, у "чорний список" США потрапили:
- Юрій Бєляков;
- В'ячеслав Віданов;
- Сохраб Гайрат;
- Ушанг Гайрат;
- ТОВ "Едісон";
- ТОВ "Колібрі Груп";
- ТОВ "Скай Фрейм";
- AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
- балкер під прапором Росії AM Theseus.
Бєляков та Віданов є капітанами судна Theseus, воно відоме також як Zafar, і постачало українське зерно з окупованого Криму.
Також у санкційний список потрапила дружина російського мільярдера Бориса Ротенберга Катерина Ротенберг.
- У січні Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії. Також у санкційний список додали організації з енергосектору РФ, як-от «Газстройпром», «Поліметал», «Русгаздобича», «Сєвєрсталь», а ще – оборонки, сфера матеріалів: Алексінський хімкомбінат, «Група Кремній Ел», «Російські космічні системи» тощо.
- Опинилася в переліку ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС. Загалом у список внесли близько сотні організацій.
- 10 січня Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти. Схожі обмежувальні заходи оголосила і Великобританія.
- Єврокомісія тим часом уперше спробує ввести санкції проти Росії (6-ий пакет) без урахування можливого вето Угорщини чи Словаччини. Йдеться про торгівельні обмеження.