Китай обмежує інвестиції своїх компаній у США

Так, у 2023 році китайські інвестиції у США становили $6,9 млрд.

Китай запровадив обмеження на інвестиції місцевих компаній у США, що може стати важелем у потенційних переговорах із адміністрацією Дональда Трампа, пише Bloomberg.

За даними джерел агенції, кільком відділенням Національної комісії з розвитку та реформ Китаю (NDRC) доручено відкласти реєстрацію та схвалення інвестицій у США. Раніше Китай уже обмежував закордонні вкладення через побоювання щодо національної безпеки та відтоку капіталу, однак нинішні заходи можуть загострити напруженість між двома найбільшими економіками світу.

У 2023 році китайські інвестиції у США становили $6,9 млрд. При цьому немає ознак, що ці обмеження торкнуться вже існуючих активів китайських компаній у США або фінансових операцій, зокрема купівлі американських казначейських облігацій.

На тлі новини про намір Пекіна щодо інвестицій ф’ючерси на американські акції впали до сесійних мінімумів, а європейські ринки продовжили спад.

Рішення Пекіна додає невизначеності для компаній, які намагаються перенести виробництво за кордон, щоб мінімізувати наслідки торговельного протистояння. У 2023 році китайські інвестиції в США скоротилися на 5,2%, хоча загальний рівень закордонних вкладень Китаю зріс на 8,7%. Частка інвестицій у США становила лише 2,8% від загального обсягу на кінець минулого року.

Процес затвердження іноземних інвестицій китайських компаній здійснюється Міністерством торгівлі, NDRC та Державним управлінням з валютного регулювання.