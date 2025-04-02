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Китай обмежує інвестиції своїх компаній у США

Так, у 2023 році китайські інвестиції у США становили $6,9 млрд. 

Китай обмежує інвестиції своїх компаній у США
зображення лідерів США і Китаю
Фото: EPA/UPG

Китай запровадив обмеження на інвестиції місцевих компаній у США, що може стати важелем у потенційних переговорах із адміністрацією Дональда Трампа, пише Bloomberg.

За даними джерел агенції, кільком відділенням Національної комісії з розвитку та реформ Китаю (NDRC) доручено відкласти реєстрацію та схвалення інвестицій у США. Раніше Китай уже обмежував закордонні вкладення через побоювання щодо національної безпеки та відтоку капіталу, однак нинішні заходи можуть загострити напруженість між двома найбільшими економіками світу.

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У 2023 році китайські інвестиції у США становили $6,9 млрд. При цьому немає ознак, що ці обмеження торкнуться вже існуючих активів китайських компаній у США або фінансових операцій, зокрема купівлі американських казначейських облігацій.

На тлі новини про намір Пекіна щодо інвестицій ф’ючерси на американські акції впали до сесійних мінімумів, а європейські ринки продовжили спад.

Рішення Пекіна додає невизначеності для компаній, які намагаються перенести виробництво за кордон, щоб мінімізувати наслідки торговельного протистояння. У 2023 році китайські інвестиції в США скоротилися на 5,2%, хоча загальний рівень закордонних вкладень Китаю зріс на 8,7%. Частка інвестицій у США становила лише 2,8% від загального обсягу на кінець минулого року.

Процес затвердження іноземних інвестицій китайських компаній здійснюється Міністерством торгівлі, NDRC та Державним управлінням з валютного регулювання. 

  • З 2 квітня набувають чинності тарифи для імпорту товарів у США, оголошені Дональдом Трампом. Також президент США підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
  • Керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що заплановані Трампом тарифи на імпортні товари негативно позначаться на всьому світові. Остаточні наслідки залежать від того, наскільки далеко ці тарифи зайдуть і як довго триватимуть і чи будуть стосовно них успішними переговори. 
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