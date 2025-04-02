У Німеччині зафіксовано зростання насильницьких злочинів

Особливо високим було зростання кількості згвалтувань, сексуальних домагань і особливо тяжких злочинів сексуального характеру, зокрема, які спричинили смерть. Цей показник зріс на 9,3% до 13,3 тисяч у 2024 році.

У 2024 році в Німеччині на 1,5% до 217,3 тисяч зросла кількість злочинів із застосуванням насильства. Це максимальний показник із 2010 року, передає DW із посиланням на статистику Федерального відомства у кримінальних справах (BKA).

Особливо високим було зростання кількості згвалтувань, сексуальних домагань і особливо тяжких злочинів сексуального характеру, зокрема, які спричинили смерть. Цей показник зріс на 9,3% до 13,3 тисяч. Кількість таких випадків більше за інших збільшилася порівняно з 2023 роком у Баварії та Північному Рейні - Вестфалії. На думку авторів звіту, однією з причин різкого зростання в цій категорії може бути "підвищення обізнаності та велика готовність постраждалих звертатися до поліції".

У більш ніж 6% скоєних насильницьких злочинів, включаючи вбивства та замахи на вбивство, зґвалтування та завдання тяжких тілесних ушкоджень, застосовувався ніж чи злочинці загрожували їм. На 6% зросла кількість злочинів, пов'язаних із загрозою застосування вогнепальної зброї. У 4687 випадках злочинці стріляли зі зброї, що на 1,9 відсотка більше, ніж на рік раніше.

Водночас минулого року значно скоротилися випадки крадіжок у магазинах та викрадення велосипедів. На думку BKA, це зокрема пов'язано з більш ефективним захистом власності шляхом технічних заходів.

Кількість квартирних крадіжок порівняно з 2019 роком зменшилась на 9,9 відсотка. У цій категорії проводиться порівняння з періодом перед пандемією, оскільки в останні роки люди проводили більше часу вдома та кількість крадіжок у будинках різко скоротилася.

У категорії економічних злочинів, на думку німецького відомства, неможливо простежити загальну тенденцію. Число таких діянь за 2024 рік зросло більш ніж на 57 відсотків до 22,4 тисяч. Проте причиною такого сильного зростання стало завершення низки розслідувань за груповими позовами, деякі з яких тривали кілька років, пояснило BKA.

Кількість підозрюваних у скоєнні насильницьких злочинів громадян Німеччини минулого року зросла на 0,7 відсотка, тоді як серед громадян інших країн цей показник становив 7,5 відсотка. Водночас за рік збільшилася і частка іноземців у населенні ФРН. Крім того, дослідження показують, що постраждалі активніше повідомляють про злочини в поліцію, якщо підозрюють у їх скоєнні мігрантів.

Загальна кількість зареєстрованих кримінальних злочинів у 2024 році, порівняно з попереднім, знизилася на 1,7 відсотка до 5,837 мільйона. Однак ця позитивна тенденція пов'язана значною мірою із частковою легалізацією каннабісу з 1 квітня минулого року, зазначили у МВС. Частка розкритих злочинів у 2024 році склала 58,0 відсотка (у 2023 році – 58,4 відсотка).