Глава МЗС Німеччини Бербок у Києві оголосила про додаткові 130 млн євро на гуманітарні потреби

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва сьогодні, 1 квітня. У столиці України вона оголосила про виділення 130 млн євро на гуманітарні потреби для нашої держави.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Німеччини.

"Щодня українці продовжують відбиватися від найжорстокіших нападів Росії. Щоночі вони захищають свою країну від масованих ракетних і безпілотних атак. І щоранку народ України знаходить у собі мужність йти далі. Продовжувати підтримувати якомога більше нормального та повсякденного життя в розпал жорстокої війни – для себе та своїх родин. Щоб підтримати їх у цьому, ми сьогодні надаємо Україні додаткові 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги та стабілізаційних фондів", – сказала глава МЗС.

Вона зазначила, що приїхала до Києва, щоб підтримати Україну.

"Враховуючи тупикову ситуацію між США та Росією, надзвичайно важливо, щоб ми, європейці, показали, що ми підтримуємо Україну без будь-яких «якщо» чи «але», і що ми підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли. Саме тому я сьогодні приїхала в Україну", – зазначила міністерка.

Міністерка нагадала, що Путін хотів підкорити Київ і Україну за три дні, але після більш ніж трьох років жорстокої російської агресії стало ясно, що план провалився.

"Він змусив не лише Україну, а й Росію до жорстокої війни на виснаження, яку він не виграє. Навпаки: народ України мужньо і рішуче боронить свою незалежність і демократію навіть на четвертому році війни", – сказала Бербок.

Також політикиня наголосила, що ніхто так не прагне миру, як народ України і що саме наша держава готова до негайного припинення вогню, а Путін тягне час, не хоче миру і продовжує загарбницьку війну, порушуючи міжнародне право.

"На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми також дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні піддаватися тактиці зволікання Путіна", – сказала вона.

За її словами, зараз важливо бути в Україні і дати зрозуміти, що наступний уряд Німеччини також продовжуватиме надавати масштабну підтримку Україні.

"Німеччина не залишить на самоті народ України – наших європейських сусідів. Рішення нинішніх і майбутніх правлячих партій надати додаткові 3 мільярди євро на короткострокову підтримку Україні та надати ще 8,25 мільярдів євро на військову підтримку до 2029 року є вираженням цієї твердої міжпартійної солідарності та відданості", – зазначила Бербок і сказала, що зміни до Конституції Німеччини також є чітким свідченням того, що країна "серйозно налаштована" на подальшу підтримку України та європейської безпеки.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок вже 10 разів відвідувала Україну з моменту вступу на посаду. Це її 11-й візит до країни та 9-й з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.