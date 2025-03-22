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Президент Німеччини підписав зміни до Конституції щодо послаблення «боргового гальма»

Таким чином виведені з-під боргових обмежень витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, а також фінансова допомога Україні. Тепер німецький уряд, як і планував, зможе надати Україні додаткові 3 млрд євро військової допомоги.

Президент Німеччини підписав зміни до Конституції щодо послаблення «боргового гальма»
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон про внесення в змін у Конституцію, які пом'якшують правила державних запозичень, передає Укрінформ.

Таким чином, фінансовий пакет, за допомогою якого держава має намір інвестувати сотні мільярдів євро в оборону та інфраструктуру, а також дозволити федеральним землям брати запозичення для свого розвитку, набув чинності.

Напередодні Бундесрат Німеччини схвалив зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні. Витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, а також фінансову допомогу Україні виведуть з-під боргових обмежень.

Бундестаг проголосував ці зміни в минулий вівторок на позачерговому засіданні.

Закон послаблює так зване боргове гальмо, закріплене в Основному законі, яке жорстко обмежує обсяги нових федеральних запозичень. 

Після цих змін наступний уряд планує інвестувати в оборону та безпеку, зокрема, надати додаткові 3 млрд євро на військову допомогу Україні

Також заплановано спрямувати 500 млрд євро на розвиток інфраструктури протягом 12 років. Кредити можна буде брати на витрати, що перевищують 1% ВВП.

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