За три роки під час обмінів повернуто з неволі 4306 людей, 469 – поза обмінами, також повернуто 7000 тіл оборонців

У Києві пройшла масштабна конференція, присвячена звільненню полонених і триріччю роботи Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомляють Координаційний штаб та ГУР, конференція “Надія. Боротьба. Повернення” відбулася у Музеї історії України у Другій світовій війні та зібрала низку представників державних органів, Сил безпеки та оборони України, народних депутатів, громадських активістів, журналістів, звільнених з полону оборонців, представників родин, співробітників Координаційного штабу.

Основні досягнення Штабу за три роки діяльності: порятунок з неволі 4306 людей під час обмінів та повернення 469 поза обмінами, репатріація понад 7 тисяч тіл оборонців.

Під час заходу пройшли панельні дискусії, присвячені темам етики та відповідальності медіа під час роботи зі звільненими з полону, довгостроковій підтримці та реінтеграції в суспільство після тривалої ізоляції в полоні, голосу родин на міжнародній арені.

Під час презентації роботи Коордштабу заступник керівника організації Андрій Юсов назвав основні досягнення поза обмінами: створення унікальної інформаційної системи, електронного особистого кабінету, мережі регіональних центрів, міжнародну та медійну діяльність, роботу з дітьми та звільненими, спеціальні проєкти, орієнтовані зокрема на поповнення обмінного фонду та повернення з неволі цивільних.