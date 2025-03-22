"АТЕШ": в окупованому Луганську ліквідували посіпаку "Ахмата" Джейхуна Саламова

Саламов тримав у т.о. Луганську кафе "Кавказ", де кадировські бойовики збирають військові наради.

Джерела партизанського руху "АТЕШ" зі складу МВС "ЛНР" повідомляють, що в окупованому Луганську в результаті бандитських розбірок ліквідували пособника "Ахмат" співвласника кафе "Кавказ" Джейхуна Саламова.

Про це розповідають в "АТЕШ".

Відомо, що на Джейхуна Саламова напали наприкінці лютого. Кілер розстріляв його просто в автомобілі. Унаслідок 16 пострілів, Саламов зазнав тяжких поранень і пізніше помер.

За інформацією агента, це вже була третя спроба його ліквідації. Нападник та його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом на батьківщину.

"Саламов разом із другим власником згаданого кафе — Шарифовим Еміном Юсіф огли, 1978 р. н. — з початку окупації у 2014 році активно співпрацювали з російськими військами: надавали приміщення кафе для нарад, організовували харчування для військових та особисто займалися вербуванням співгромадян до загонів "Ахмат" та інших кадировських підрозділів. Їхній заклад став улюбленим місцем зупинки кадировських бойовиків і комбатів, а також точкою збору лояльних путінському режиму елементів", — кажуть у партизанському русі.

В "АТЕШ" додають, що саме у кафе "Кавказ" 30 травня 2022 року під час "наради" було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова ("Тумана"), командира 1-го армійського корпусу ЗС РФ.

"Це місце давно втратило статус цивільного об'єкта — воно функціонує як прикриття для військової та вербувальної діяльності. Закликаємо мешканців Луганська триматися подалі від цього закладу. Не ризикуйте своїм життям заради тих, хто підтримує окупантів", — розповіли партизани.