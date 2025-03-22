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Українські прикордонники знищили три ворожі артилерійські гармати на Харківщині

Уражено дві гармати Д-30, одна МТ-12 "Рапіра" та чотири точки зльоту БпЛА.

Українські прикордонники знищили три ворожі артилерійські гармати на Харківщині
Фото: скріншот

Прикордонники Харківщини завдали потужного удару по російських позиціях. Вони знищили БМП та три артилерійські гармати.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Військовослужбовці Держприкордонслужби України завдали удару по ворожих позиціях на Харківському напрямку, знищивши російську бойову машину піхоти (БМП) та три артилерійські гармати.

У резльтаті успішної роботи розвідувально-ударних груп БпЛА та артилеристів бригади "Гарт", ураження отримали дві гармати Д-30, одна МТ-12 "Рапіра" та чотири точки зльоту безпілотних літальних апаратів ворога. 

Цей удар став черговим етапом у боротьбі прикордонників з російськими окупаційними військами на сході України.

Військовослужбовці продовжують виконувати бойові завдання, ефективно протидіючи агресору та знижуючи його вогневу активність у Харківській області.

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