Володимир Зеленський відвідав бійців 59-ої окремої штурмової бригадиа безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.
За словами глави держави, він заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно.
Також Зеленський поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння й техніки.
Крім того, глава держави відзначив бійців державними нагородами.
- Також Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустрівся із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.