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Зеленський зустрівся з бійцями 59-ої окремої штурмової бригадиа безпілотних систем ім. Якова Гандзюка

Говорили про ситуацію у смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів.

Зеленський зустрівся з бійцями 59-ої окремої штурмової бригадиа безпілотних систем ім. Якова Гандзюка
Володимир Зеленський на зустрічі з бійцями 59 бригади
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський відвідав бійців 59-ої окремої штурмової бригадиа безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.

За словами глави держави, він заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно. 

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Також Зеленський поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння й техніки.

Крім того, глава держави відзначив бійців державними нагородами. 

Зеленський нагороджує бійців 59-ої бригади
Фото: ОПУ
Зеленський нагороджує бійців 59-ої бригади

  • Також Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустрівся із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.
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