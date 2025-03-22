Говорили про ситуацію у смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів.

Володимир Зеленський на зустрічі з бійцями 59 бригади

Володимир Зеленський відвідав бійців 59-ої окремої штурмової бригадиа безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.

За словами глави держави, він заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно.

Також Зеленський поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння й техніки.

Крім того, глава держави відзначив бійців державними нагородами.

Фото: ОПУ Зеленський нагороджує бійців 59-ої бригади