ООН: РФ порушує права дітей на окупованих територіях

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 670 дітей, 1833 — зазнали поранень.

В Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що російська окупація частини території України призвела до масштабних порушень прав людини щодо дітей.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року представники ООН з прав людини задокументували майже 670 випадків смерті українських дітей та 1833 випадки поранень.

У грудні минулого року близько 737 тисяч дітей були внутрішньо переміщеними через бойові дії, ще 1,7 мільйона дітей стали біженцями, багато з них — розлучені з одним із батьків, зазвичай із батьком.

Особливо вразливими залишаються діти на тимчасово окупованих територіях України. У перші місяці після вторгнення РФ, російські військові застосовували масове насильство проти цивільного населення, зокрема дітей.

Управління ООН з прав людини підтвердило, що в перший рік після вторгнення щонайменше 200 дітей, зокрема тих, хто перебував в інтернатах, були переміщені в межах окупованих територій або депертовані до Російської Федерації. Ці дії росіян можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

Однак через відсутність доступу до території РФ та окупованих регіонів неможливо повністю оцінити масштаби цих переміщень.

На час тимчасової окупації влада РФ зробила акцент на військово-патріотичному вихованні в школах та молодіжних організаціях, що піддає дітей впливу військової пропаганди.

Згідно зі звітом, через три роки безперервної війни рівень освіти серед дітей знизився, що впливає на їхнє майбутнє — як в освіті, так і в можливості реалізувати свій потенціал у професійному житті.

"Очевидно, що українські діти пережили надзвичайно широкий спектр воєнного досвіду — хтось у вигнанні як біженець, хтось — як безпосередня жертва, під постійною загрозою обстрілів, а багато хто — під впливом примусових законів та політик російської влади в окупованих регіонах", — сказав Верховний комісар.

ООН закликає РФ негайно припинити атаки на цивільне населення та об’єкти цивільної інфраструктури, а також поважати право українських дітей на повну участь у культурному житті за власним вибором.