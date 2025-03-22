РФ втратила на війні в Україні близько 902 010 окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів, загалом, від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 902 010 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 902 010 (+1210) осіб,

танків ‒ 10403 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,

артилерійських систем – 24944 (+96) од,

РСЗВ – 1327 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1111 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,

спеціальна техніка ‒ 3782 (+0)

Дані уточнюються.