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В Офісі президента повідомили, на які бригади розширять програму “Контракт 18-24”

До програми долучають і дві бригади Нацгвардії.

В Офісі президента повідомили, на які бригади розширять програму “Контракт 18-24”
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Заступник керівника Офіса президента Павло Паліса повідомив, на які бригади розширять програму “Контракт 18-24”.

Уже ближчим часом до програми долучаться:

  • 3 окрема штурмова бригада
  • 24 ОМБр імені короля Данила
  • 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького
  • 93-тя ОМБр Холодний Яр
  • 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
  • 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського
  • 39-та окрема бригада берегової оборони – 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса
  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
  • 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ

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Також до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ:

  • АЗОВ
  • 13 Бригада Національної гвардії України “Хартія”

Що таке проєкт “Контракт 18-24”

  • Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт “Контракт 18-24”. Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. 
  • Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок “Резерв+”. Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
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