В Офісі президента повідомили, на які бригади розширять програму “Контракт 18-24”

Також до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ:

Заступник керівника Офіса президента Павло Паліса повідомив , на які бригади розширять програму “Контракт 18-24”.

До програми долучають і дві бригади Нацгвардії.

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