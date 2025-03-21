В Офісі президента повідомили, на які бригади розширять програму “Контракт 18-24”

Заступник керівника Офіса президента Павло Паліса повідомив, на які бригади розширять програму “Контракт 18-24”.
Уже ближчим часом до програми долучаться:
- 3 окрема штурмова бригада
- 24 ОМБр імені короля Данила
- 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького
- 93-тя ОМБр Холодний Яр
- 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
- 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського
- 39-та окрема бригада берегової оборони – 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
- 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ
Також до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ:
- АЗОВ
- 13 Бригада Національної гвардії України “Хартія”
Що таке проєкт “Контракт 18-24”
- Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт “Контракт 18-24”. Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.
- Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
- Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок “Резерв+”. Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.