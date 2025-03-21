МВС запевняє, що новий законопроєкт лише впорядковує повноваження Нацгвардії, а не розширює їх

Законопроєкт був підготовлений ще у 2022 році і прийнятий у першому читанні минулого року.

МВС виступило з роз'ясненнями щодо нового законопроєкту про внесення змін до Закону “Про Національну гвардію України”.

У МВС наголосили, що законопроєкт був підготовлений за результатами аналізу ситуації, що склалася у зв’язку із повномасштабною російською агресією проти України ще у 2022 році. У грудні 2023 року його подали на розгляд Верховної Ради України у грудні 2023 року та розглянутий у першому читанні, прийнятий за основу в травні 2024 року.

Основні зміни стосуються приведення норм закону у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання бійцями НГУ тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності доопрацював законопроєкт з урахуванням правок. 5 березня він був розглянутий та підтриманий відповідним комітетом за результатами підготовки його до другого читання.

Відповідно до документу, повноваження Нацгвардії впорядкують, а не розширять. Зараз бійці Нацгвардії користуються багатьма нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність інших структур. У проєкті закону №10311 пропонується їх уніфікація в одному законі, який регулює діяльність Нацгвардії.

МВС нагадало, що нацгвардійці зараз також можуть застосовувати гумові кийки, електрошокові пристрої, засоби примусової зупинки транспорту. Запропонованим законопроєктом визначено, що застосування заходів примусу є крайнім заходом, який може застосовуватися НГУ у чітко визначених межах і способах, а також містить норми щодо обов’язку попередження наміру про їх застосування.

“Військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти і перевіряти авто. Саме так вони і несли службу і до повномасштабного вторгнення, і у 2022 році, і несуть зараз. Саме так виявляють ДРГ, припиняють незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, затримують осіб, які скоїли злочини чи перебувають у розшуку”, - підкреслили в МВС.