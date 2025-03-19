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Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексдепутату Полтавської облради: 5 років за ґратами

Чиновника викрили на незаконному заволодінні коштами, які призначалися для виплат грошової допомоги на лікування громадянам. 

Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексдепутату Полтавської облради: 5 років за ґратами
Ексдепутат Полтавської облради Олександр Смірнов
Фото: Центр протидії корупції

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок першої інстанції, яким колишньому депутату Полтавської обласної ради від "Слуги народу" Олександру Смірнову призначили 5 років позбавлення волі. 

Як пише Центр протидії корупції, рішення ухвалили судді Апеляції ВАКС Олександр Семенников, Віктор Панкулич та Дмитро Михайленко. 

Смірнова викрили на незаконному заволодінні 100 тисячами грн, які були призначені для виплат грошової допомоги на лікування громадянам. Водночас його двоюрідну сестру Тетяну Полішко судді виправдали у зв’язку із недоведеністю складу злочину.

У грудні 2022 року Смірнов, у якого до кінця року залишилися 200 тисяч грн з бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, нібито вирішив заволодіти частиною цих коштів. 

За версією прокуратури, депутат залучив свою двоюрідну сестру Тетяну для того, щоб оформити на неї виплати. При цьому вона надала підроблену виписку із медичної карти про наявність у неї захворювання.

Згодом Смірнов наполягав, що його сестра мала право на такі виплати через складне матеріальне становище, двох неповнолітніх дітей та чоловіка, який служить в Силах оборони.

На виконання вироку суду Смірнова взяли під варту в залі суду. Вирок ще може бути оскаржений до Верховного Суду. 

  • Наприкінці січня цього року СБУ викрила депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи, він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії і привласнити його бізнес.
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