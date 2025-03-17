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СБУ затримала агента росіян, який збирав інформацію про ЗСУ у Покровську

Фігуранта завербувала ФСБ через Телеграм-канали. 

СБУ затримала агента росіян, який збирав інформацію про ЗСУ у Покровську

Служба безпеки затримала 21-річного місцевого мешканця, який збирав розвіддані для підготовки нових атак росіян на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, йдеться у пресрелізі СБУ.

За даними слідства, фігуранта завербувала ФСБ через Телеграм-канали. 

Після отримання ворожих завдань агент розпочав шпигувати за штабами та опорними пунктами українських військ.

Також за завданням росіян він намагався розвідати координати бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються прорватися до Покровська.

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Співробітники СБУ своєчасно викрили зрадника, задокументували його злочини і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації агента затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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