ДБР викрило посадовця київської військової частини, який підозрюють в участі у розкраданні 5 тисяч літрів пального, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Підозру оголосили начальнику служби логістики однієї з військових частин столиці, який спільно з іншими військовослужбовцями викрадав пальне частини.

Встановлено, що посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям.

За такою схемою з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини було викрадено 3 тис. літрів дизпалива та 2 тис. літрів бензину. Загальна сума завданих державі збитків перевищує щонайменше 300 тис. гривень.

За місцем проживання та служби фігуранта провели обшуки. Вилучено документи, техніку та готівку – 63,3 тис. доларів США та 5,3 тис. євро.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.