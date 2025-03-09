"Контракт 18-24": перші військовослужбовці склали присягу

У 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних сил України склали присягу перші військовослужбовці, які уклали річний контракт "18-24".

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу у 10 гірсько-штурмовій бригаді. Тепер вони - частина однієї з найпотужніших бригад Сухопутних військ" - йдеться у повідомленні.