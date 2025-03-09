"Контракт 18-24": перші військовослужбовці склали присягу

У 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних сил України склали присягу перші військовослужбовці, які уклали річний контракт "18-24".
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу у 10 гірсько-штурмовій бригаді. Тепер вони - частина однієї з найпотужніших бригад Сухопутних військ" - йдеться у повідомленні.
- "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом. Його офіційно запустили 11 лютого.
- Проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 000 грн виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.
- Долучитися до ЗСУ через проєкт "Контракт 18-24" можна також через "Резерв+".