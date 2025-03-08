Міноборони: із 70 тисяч військовослужбовиць понад 5500 служать на передовій

Жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання, а також додаткові соціальні гарантії.

Понад 5 500 військовослужбовиць зараз перебувають безпосередньо на передовій. Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок.

Як повідомила пресслужба оборонного відомства, про це розповів заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Він додав, що це на 20% більше, ніж у 2022 році. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити права та рівні можливості жінок.

Зокрема жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання. Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких: окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

"Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії, зокрема: забезпечує рівні можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми, розвиває міжнародне партнерство – Канада, Велика Британія, Швеція, НАТО", – зазначив Мельник.

Він нагадав, що законодавство прямо забороняє дискримінацію, насильство та сексуальні домагання в армії. Відповідальність за такі порушення – від дисциплінарних стягнень до кримінальної відповідальності.