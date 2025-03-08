В ООН заявили, що права жінок "під новою загрозою"

Мусульманські жінки під час мітингу проти заборони носіння хіджабу

Під час виступу напередодні Міжнародного жіночого дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про нові загрози для прав жінок і закликав світ не спостерігати, а боротися з "рухом прогресу у зворотному напрямку".

Як пише Reuters, в ООН бачать "нову небезпеку, яка додається до століть дискримінації проти жінок". Йдеться про засоби цифрової доби, які "змушують жінок мовчати, посилюють упередження, підживлюють домагання".

За словами Гутерреша, "тіло жінки стало полем політичної боротьби", а "насильство онлайн переходить у реальне життя". Генсек наголосив, що деякі рухи та ідеології призвели до "популяризації не рівності прав, а шовінізму та мізогінії".