Наступного тижня генсек НАТО відвідає Вашингтон

Там говоритимуть про припинення війни в Україні.

Наступного тижня до США з візитом прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц, передає «Укрінформ».

Обговорюватимуть питання про припинення війни Росії проти України.

«Президент (Трамп – Ред.) мав численні розмови та візити президента Франції Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Стармера. Наступного тижня приїде генеральний секретар НАТО», - сказав Волтц.

За його словами, Штати працюють у посиленому режимі щодо цього питання. Також Волт і Рубіо поїдуть наступного тижня в Саудівську Аравію на переговори з делегацією від України.

«Ми будемо залучатися до човникової дипломатії і продовжувати використовувати керівництво (президента Трампа – Ред.), а також ті важелі впливу, які ми маємо, щоб мати обидві сторони за столом переговорів про мир», - додав Волтц і зазначив, що це буде непросто.