​Що є корпус?
​Що є корпус?
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
ГоловнаСвіт

Наступного тижня генсек НАТО відвідає Вашингтон

Там говоритимуть про припинення війни в Україні.

Наступного тижня генсек НАТО відвідає Вашингтон
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня до США з візитом прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц, передає «Укрінформ».

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Обговорюватимуть питання про припинення війни Росії проти України.

«Президент (Трамп – Ред.) мав численні розмови та візити президента Франції Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Стармера. Наступного тижня приїде генеральний секретар НАТО», - сказав Волтц.

За його словами, Штати працюють у посиленому режимі щодо цього питання. Також Волт і Рубіо поїдуть наступного тижня в Саудівську Аравію на переговори з делегацією від України.

«Ми будемо залучатися до човникової дипломатії і продовжувати використовувати керівництво (президента Трампа – Ред.), а також ті важелі впливу, які ми маємо, щоб мати обидві сторони за столом переговорів про мир», - додав Волтц і зазначив, що це буде непросто.

  • МЗС повідомило, що під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.
  • Штати неодноразово наголошували на тому, що Європа має робити більше для безпеки України. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies