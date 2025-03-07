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CNN: США все ще діляться з Україною деякими розвідданими

США не хочуть, щоб вважалось, що вони активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.

CNN: США все ще діляться з Україною деякими розвідданими
Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/DefenceHQ

США все ще діляться з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захищатися.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед чиновників США.

Водночас США припинили обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські війська.

Це пов'язано із тим, що США не хочуть, щоб вважалось, що вони активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.

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Крім того, американські чиновники наголосили, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink, головна супутникова система, на яку українці покладаються для спілкування на полі бою, досі активний.

  • Цього тижня США припинили постачання всієї військової допомоги Україні, яка не встигла доїхати до її території. Україна намагалася це з'ясувати дипломатичними каналами з Вашингтоном, оскільки повідомлення про це спершу з'явилися лише в медіа на основі анонімних даних. 

  • Згодом стало відомо, що Штати заборонили передання Україні і частини розвідданих, необхідних для далекобійних ударів по ворогу.

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