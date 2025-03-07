CNN: США все ще діляться з Україною деякими розвідданими

США все ще діляться з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захищатися.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед чиновників США.
Водночас США припинили обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські війська.
Це пов'язано із тим, що США не хочуть, щоб вважалось, що вони активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.
Крім того, американські чиновники наголосили, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink, головна супутникова система, на яку українці покладаються для спілкування на полі бою, досі активний.
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Цього тижня США припинили постачання всієї військової допомоги Україні, яка не встигла доїхати до її території. Україна намагалася це з'ясувати дипломатичними каналами з Вашингтоном, оскільки повідомлення про це спершу з'явилися лише в медіа на основі анонімних даних.
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Згодом стало відомо, що Штати заборонили передання Україні і частини розвідданих, необхідних для далекобійних ударів по ворогу.