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Трамп заявив, що вірить Путіну щодо бажання завершити війну. Від України вимагає «взяти себе в руки та виконати роботу»

Президент США додав, що йому «все важче мати справу з Україною».

Трамп заявив, що вірить Путіну щодо бажання завершити війну. Від України вимагає «взяти себе в руки та виконати роботу»
Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що він вірить Володимиру Путіну, коли той каже, що хоче миру.

Про це Трамп сказав в Овальнотму кабінету журналістам, передає Sky News.

«Так... Я йому вірю», - заявив лідер США.

На запитання про те, чи Росія використовує у своїх недавніх атаках паузу США у наданні допомоги та розвідданих Україні, Трамп відповів, що «я насправді думаю, що він (Путін – Ред.) робить те, що зробив би будь-який інший».

«Я думаю, він хоче зупинити і врегулювати це, і я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж раніше, і я думаю, що, ймовірно, будь-хто на його місці зробив би це прямо зараз», - сказав американський президент.

Він наголосив, що наша держава має «взяти себе в руки та виконати роботу» і додав, що йому «все важче мати справу з Україною».

За словами Трампа, у Росії «всі козирі», і, незважаючи на її позицію, «можливо, легше» мати справу з Москвою.

Президент США прокоментував заклик Києва надати гарантії безпеки для досягнення мирної угоди. Трамп заявляє, що спочатку хоче припинення бойових дій.

«Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу покласти край війні, закінчити її... Щодо питання безпеки, то це легка частина. Важка частина – врегулювати це питання», - сказав Трамп.

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