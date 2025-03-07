Зеленський провів Ставку щодо ефективності застосування протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський провів Стаквку Головнокомандувача ЗСУ щодо ефективності застосування протиповітряної оборони під час російських обстрілів.

Про це президент інформує у соцмережах.

"Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього і застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони", — зазначає глава держави.

Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу під час атаки: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони.

"Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну", — додає Президент.

Зеленський наголошує, що Україна готова до миру: "ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки і до надійного, тривалого миру".