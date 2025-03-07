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Зеленський провів Ставку щодо ефективності застосування протиповітряної оборони

Під час нічної масованої атаки РФ застосувала понад 260 засобів повітряного нападу.

Зеленський провів Ставку щодо ефективності застосування протиповітряної оборони
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів Стаквку Головнокомандувача ЗСУ щодо ефективності застосування протиповітряної оборони під час російських обстрілів. 

Про це президент інформує у соцмережах. 

"Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього і застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони", — зазначає глава держави. 

Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу під час атаки: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони. 

"Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну", — додає Президент. 

Зеленський наголошує, що Україна готова до миру: "ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки і до надійного, тривалого миру". 

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