Ліндсі Грем: Путін публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував ситуацію з припиненням війни Росії проти України.
“Путін публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа. Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп запровадить додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії та, якщо необхідно, застосує великі тарифи”, - написав Грем.
Він висловив впевненість, що “вплив на і без того слабку економіку Росії” змусить РФ сісти за стіл перемовин.
Сенатор написав, що на його думку є сенс підштовхувати українців до миру та намагатися укласти з ними важливу угоду щодо корисних копалин.
“За останні 48 годин Україна зробила серйозні оголошення про припинення вогню, угоду про корисні копалини та свою готовність брати участь у мирних переговорах”, - написав Грем.
- Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це призведе до припинення вогню у війні в Україні.
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Сполучені Штати розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, щоб відновити зв’язки з Москвою та зупинити війну в Україні.
- Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції, які Штати ввели проти Росії.