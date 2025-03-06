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Ліндсі Грем: Путін публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа

Грем вважає, що санкції проти РФ можуть змусить Росію сісти за стіл перемовин.

Ліндсі Грем: Путін публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував ситуацію з припиненням війни Росії проти України.

“Путін публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа. Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп запровадить додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії та, якщо необхідно, застосує великі тарифи”, - написав Грем.

Він висловив впевненість, що “вплив на і без того слабку економіку Росії” змусить РФ сісти за стіл перемовин.

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Сенатор написав, що на його думку є сенс підштовхувати українців до миру та намагатися укласти з ними важливу угоду щодо корисних копалин.

“За останні 48 годин Україна зробила серйозні оголошення про припинення вогню, угоду про корисні копалини та свою готовність брати участь у мирних переговорах”, - написав Грем.

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