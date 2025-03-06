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Спецпредставник Трампа підтвердив проведення перемовин з Україною у Саудівській Аравії

Зустріч проведуть у Ер-Ріяді або в Джидді.

Спецпредставник Трампа підтвердив проведення перемовин з Україною у Саудівській Аравії
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник США із питань Близького Сходу Стівен Віткофф, який також займається темою війни в Україні, розповів подробиці про проведення переговорів між Україною і США, передає Sky News.

Віткофф сказав, що перемовини проведуть у Саудівській Аравії.

«Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, в Джидді», - сказав спецпредставник.

Віткофф додав, Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди та початкового припинення вогню в Україні.

  • 6 березня Володимир Зеленський, перебуваючи у Брюсселі, підтвердив намір провести нову зустріч з владою США наступного тижня.
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