Спецпредставник Трампа підтвердив проведення перемовин з Україною у Саудівській Аравії

Зустріч проведуть у Ер-Ріяді або в Джидді.

Спецпредставник США із питань Близького Сходу Стівен Віткофф, який також займається темою війни в Україні, розповів подробиці про проведення переговорів між Україною і США, передає Sky News.

Віткофф сказав, що перемовини проведуть у Саудівській Аравії.

«Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, в Джидді», - сказав спецпредставник.

Віткофф додав, Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди та початкового припинення вогню в Україні.