Зеленський у Брюсселі нагадав, що українська та американська команди відновили роботу

Україна і США відновили роботу.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив Володимир Зеленський, розповідаючи про візит до Брюсселя 6 березня.

Зеленський наголосив, що «кожен має гарантувати, що Росія, єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її припинення».

«Це може бути доведено двома формами мовчання: жодних атак на енергетичну та іншу громадянську інфраструктуру – перемир'я для ракет, бомб, безпілотників великої дальності; ніяких військових операцій у Чорному морі», - уточнив глава держави.

Президент відзначив підтримку Європи і додав, що «тим часом українська та американська команди відновили роботу, і ми сподіваємося, що наступного тижня ми матимемо змістовну зустріч».

«Україна прагне миру з самого першого моменту війни, і ми завжди заявляли, що війна триває виключно через Росію. Україна не лише готова вжити необхідних кроків для миру, а й пропонує ці кроки. Я прошу підтримки України та європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру», - наголосив Зеленський.