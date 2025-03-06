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Зеленський у Брюсселі нагадав, що українська та американська команди відновили роботу

«Сподіваємося, що наступного тижня ми матимемо змістовну зустріч», - зазначив глава держави.

Зеленський у Брюсселі нагадав, що українська та американська команди відновили роботу
Дональд Трамп і Володимир Зеленський, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA

Україна і США відновили роботу.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив Володимир Зеленський, розповідаючи про візит до Брюсселя 6 березня.

Зеленський наголосив, що «кожен має гарантувати, що Росія, єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її припинення». 

«Це може бути доведено двома формами мовчання: жодних атак на енергетичну та іншу громадянську інфраструктуру – перемир'я для ракет, бомб, безпілотників великої дальності; ніяких військових операцій у Чорному морі», - уточнив глава держави.

Президент відзначив підтримку Європи і додав, що «тим часом українська та американська команди відновили роботу, і ми сподіваємося, що наступного тижня ми матимемо змістовну зустріч».

«Україна прагне миру з самого першого моменту війни, і ми завжди заявляли, що війна триває виключно через Росію. Україна не лише готова вжити необхідних кроків для миру, а й пропонує ці кроки. Я прошу підтримки України та європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру», - наголосив Зеленський.

  • Під час вечірнього звернення 5 березня президент уперше анонсував підготовку зустрічі сторін України та США. 
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