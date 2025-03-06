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Сумська ОВА: ДРГ росіян намагалась зайти на Сумщину

У результаті ворог відступив із втратами.

Сумська ОВА: ДРГ росіян намагалась зайти на Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

У Сумській ОВА розповіли про безпекову ситуацію в області, зокрема про спроби росіян зайти на територію області.

“Була спроба заходу ДРГ в Шосткинському районі (Середино-Будська громада). У результаті бойового зіткнення ворог із втратами відступив”, - йдеться у повідомленні.

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Військове керівництво області запевнило, що станом на сьогодні прориву ворогом кордону в межах Сумської області немає. Водночас піхотні групи росіян намагаються зайти на територію Сумщини, Сили оборони завдають по ним ударів.

  • Служба безпеки України затримала двох агентів російського ГРУ, які діяли в Київській, Чернігівській та Сумській областях. 
  • За даними ДПСУ, ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ на Сумщині.  Для цього росіяни пробують розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області.
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