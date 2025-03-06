Сумська ОВА: ДРГ росіян намагалась зайти на Сумщину

У Сумській ОВА розповіли про безпекову ситуацію в області, зокрема про спроби росіян зайти на територію області.

“Була спроба заходу ДРГ в Шосткинському районі (Середино-Будська громада). У результаті бойового зіткнення ворог із втратами відступив”, - йдеться у повідомленні.

Військове керівництво області запевнило, що станом на сьогодні прориву ворогом кордону в межах Сумської області немає. Водночас піхотні групи росіян намагаються зайти на територію Сумщини, Сили оборони завдають по ним ударів.