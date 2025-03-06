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Пісторіус озвучив дату наступного засідання «Рамштайну»

Перед цим зберуться на зустріч представники «Групи п’яти».

Пісторіус озвучив дату наступного засідання «Рамштайну»
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав імовірну дату засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Рустемом Умєровим.

За словами Пісторіуса, «Рамштайн» скличуть наприкінці березня, у крайньому разі – на початку квітня.

«Для координації цього процесу мій британський колега Джон Гілі та я вирішили спільно очолити Контактну групу з питань України та продовжити її роботу під нашим спільним керівництвом», - зауважив Пісторіус.

Він сказав, що наступного тижня в Парижі відбудеться засідання «Групи п’яти», до якої входять Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Польща.

«Головною темою наших обговорень сьогодні та в найближчі тижні буде компенсація допомоги США, яка вже була втрачена або може бути втрачена в майбутньому. Звісно, ми прагнемо компенсувати втрату підтримки з боку США або, принаймні, значну її частину, за рахунок нової допомоги. Ми могли б надати додаткову підтримку, постачаючи все необхідне – від артилерійських боєприпасів до систем командного зв’язку Starlink», - додав міністр оборони ФРН.

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