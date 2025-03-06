Агенти російського ГРУ намагалися знеструмити північні області України. СБУ їх затримала

Зловмисники фотографували стратегічно важливі об’єкти через спеціальну програму, яка фіксувала координати, дату і час знімків.

Служба безпеки України затримала двох агентів російського ГРУ, які діяли в Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Про це йдеться на сайті української спецслужби.

Зловмисники збирали дані для здійснення російських повітряних атак на високовольтні електролінії, що могло призвести до знеструмлення частини північних регіонів нашої держави.

За даними слідства, затримані виїжджали на місцевість та фіксували геолокації цілей. Крім того, вони мали встановити координати радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб допомогти росіянам обійти українську протиповітряну оборону.

Серед зловмисників - 27-річний помічник юриста та його знайомий, 25-річний безробітний. У 2024 році вони шукали способи «швидкого заробітку» в телеграм-каналах. Їх завербували росіяни.

Агенти РФ пересувалися трьома областями України, фотографували стратегічно важливі об’єкти через спеціальну програму, яка фіксувала координати, дату і час знімків. Вони дистанційно координували свої дії з представниками російської спецслужби, а для конспірації постійно змінювали SIM-карти та телефони.

затримання агентів РФ

Під час обшуків у затриманих вилучили комп’ютерну техніку та вісім мобільних телефонів із доказами співпраці з російською розвідкою. Наразі їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).