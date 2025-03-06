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​Шмигаль обговорив із прем’єром Франції посилення співпраці у сфері ОПК

Також глава українського уряду запропонував колезі провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі.

​Шмигаль обговорив із прем’єром Франції посилення співпраці у сфері ОПК
розмова Дениса Шмигаля і Франсуа Байру
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу розмову з французьким колегою Франсуа Байру.

За словами Шмигаля, говорили про співпрацю у сфері оборони та відновлення нашої держави.

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«Маємо вже перші напрацювання між українськими та французькими компаніями у сфері ОПК. Розраховуємо на посилення цієї взаємодії», - сказав глава українського уряду.

Також Шмигаль подякував Франції за участь у відбудові Чернігівської області та за підтримку гуманітарних ініціатив для України. Він запропонував провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі.

Прем’єр-міністри обговорили посилення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених російських активів та їх передання на користь України.

«Був радий почути від прем’єр-міністра, що Франція рішуче налаштована бути на боці України та передаватиме нам усе необхідне. Цінуємо готовність гарантувати безпеку та сталий мир в нашій країні», – додав Шмигаль.

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