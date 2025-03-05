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У березні понад 10 млн українців отримують збільшені пенсії, — Зеленський

Цього року індексація пенсій становить 11,5%.

У березні понад 10 млн українців отримують збільшені пенсії, — Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україні у березні провели індексацію пенсій на 11,5 %. Понад 10 мільйонів пенсіонерів вже отримують збільшені виплати.

Про це під час вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні доповідав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Внутрішні питання. Зокрема, фінансова стійкість. З 1 березня Україна вже традиційно проводить індексацію пенсій – цього року на 11,5 %. Загалом зараз, у березні, понад 10 мільйонів пенсіонерів отримують збільшені виплати", — зазначив президент.

Глава держави також звернувся до працівників Пенсійного фонду підтримувати людей зараз.

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