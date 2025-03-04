Сили оборони отримають нові дрони-камікадзе українського виробництва

Ці дрони здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Про це повідомили у оборонному відомстві.

Дрони із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.

Безпілотники NORD – компактні й маневрові. Вони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та «пташки» в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах.