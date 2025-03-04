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Сили оборони отримають нові дрони-камікадзе українського виробництва

Ці дрони здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину. 

Сили оборони отримають нові дрони-камікадзе українського виробництва
Безпілотні авіаційні комплекси NORD
Фото: Фото надане виробником/Міноборони

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Про це повідомили у оборонному відомстві. 

Дрони із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.

Безпілотники NORD – компактні й маневрові. Вони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та «пташки» в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. 

  • Наприкінці зими допустили до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак".  Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів. 
  • Тим часом в Україні стартував проєкт "Лінія дронів", долучитися до якого можуть цивільні і військові.
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