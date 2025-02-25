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До експлуатації допустили українські БАК "Відьмак"

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів.

До експлуатації допустили українські БАК "Відьмак"
Український БАК "Відьмак"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак". 

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів. 

"Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва. 

При досить компактних розмірах «Відьмак» здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. 

Коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. 

"Пташки" комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі", – зазначили у міністерстві. 

  • Умєров анонсував нову модель забезпечення війська безпілотниками. На думку міністра, нова система вже працює у нелетальних закупівлях і тепер допоможе швидше доставляти дрони на фронт.
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