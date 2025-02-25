До експлуатації допустили українські БАК "Відьмак"

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак".
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів.
"Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва.
При досить компактних розмірах «Відьмак» здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника.
Коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати.
"Пташки" комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі", – зазначили у міністерстві.
- Умєров анонсував нову модель забезпечення війська безпілотниками. На думку міністра, нова система вже працює у нелетальних закупівлях і тепер допоможе швидше доставляти дрони на фронт.