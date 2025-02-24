Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
Усе залежить від точки зору
Усе залежить від точки зору
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА шукає управителів для трьох арештованих готельних комплексів

Нові управителі повинні перераховувати до держбюджету відсоток від доходів арештованих активів. 

АРМА шукає управителів для трьох арештованих готельних комплексів
Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурсний відбір управителів для трьох арештованих готельних комплексів через Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Перший актив — готельний комплекс "Металург" у Дніпропетровській області загальною площею 2941 кв. м. Об'єкт складається з нежитлового приміщення, вбудованого в перший поверх житлової будівлі з ганком.

Другий актив — готель "Хмельницьктурист" у Хмельницькій області загальною площею 962,4 кв.м.

Третій актив — 79% частки статутного капіталу ТОВ "Готель "Лондон" – Кіровоград" у Кропивницькому. Комплекс будівель має загальну площу 2426,4 кв.м.

Майбутні управителі повинні будуть щомісячно перераховувати до держбюджету відсоток від доходів арештованих активів. 

Також управителі повинні сплачувати обов'язкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активами.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies