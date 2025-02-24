Корпорація Apple оголосила про плани інвестувати у США 500 млрд доларів

Більшість нових інвестицій будуть зосереджені у так званих “червоних штатах”.

Корпорація Apple оголосила про плани найняти 20 тисяч працівників у США та інвестувати в американську економіку 500 мільярдів доларів упродовж наступних чотирьох років.

Про це повідомляє Axios.

Нові працівники Apple у США будуть зосереджені на дослідженнях і розробках чипів, програмного забезпечення, штучного інтелекту та машинного навчання. Apple також планує значно розширити виробництво мікросхем і серверів у США.

За інформацією Axios, більшість нових інвестицій Apple будуть зосереджені у так званих “червоних штатах”, в яких домінує республіканська партія США.

Нагадаємо, у січні 2025 року Apple погодилася заплатити 95 мільйонів доларів, щоб врегулювати позов щодо прослуховування користувачів через віртуального помічника Siri.

У грудні минулого року Apple виконала вимогу російської влади щодо блокування в своєму магазині застосунків AppStore доступу до незалежних засобів масової інформації та популярних сервісів VPN, які дозволяли обходити блокування РФ.