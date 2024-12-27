Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ

Американська корпорація Apple виконала вимогу російської влади щодо блокування в своєму магазині застосунків AppStore доступу до незалежних засобів масової інформації та популярних сервісів VPN, які дозволяли обходити кремлівські інтернет-обмеження.

Як пише "Радіо Свобода", додаток якої опинився серед видалених ще раніше, компанія з Купертіно пояснила свій крок назустріч російській цензурі "турботою про громадян та демократію". Мовляв, "доступність комунікаційних послуг для російського населення потрібна для дотримання демократичних принципів". А в разі невиконання вимог російських диктаторських законів Apple "не змогла б розповсюджувати контент в цій країні".

Apple офіційно пішла з російського ринку після повномасштабного вторгнення РФ до України, проте останнім часом корпорацію все активніше звинувачують у співробітництві з "Роскомнадзором" через аж надто зразкове виконання усіх цензурних вимог.