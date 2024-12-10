«Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Це стосується і наших дронів. Розвідник «Гор», нічні бомбери «Вампір» і Heavy Shot, FPV-дрони «Колібрі» і «Камік», FPV-літаки Darts», - перелічив глава держави.

Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами національної премії України імені Бориса Патона і вручив їм почесні знаки й дипломи. У переліку опинилися, зокрема, розробники нової української зброї та озброєння.

Фото: ОПУ українські науковці й розробники під час нагородження

Про це йдеться на сайті глави держави.

Серед нагороджених –– 91 лауреат із 12 українських наукових колективів. Є тут учені, які відзначилися в розвитку української медицини, захисті та відновленні енергетики, розробці українських дронів і ракет та в галузях воєнної розвідки й авіаційної техніки.

Фото: ОПУ українські науковці й розробники під час нагородження

Зеленський відзначив ракету-дрон «Паляниця», яка вже вийшла в серійне виробництво, та «Пекло», що успішно пройшла перші бойові застосування. Крім того, тривають випробування нової ракети-дрона «Рута».

«Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Це стосується і наших дронів. Розвідник «Гор», нічні бомбери «Вампір» і Heavy Shot, FPV-дрони «Колібрі» і «Камік», FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості – дрони, такі як «Лютий», Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це – українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також», – сказав глава держави.