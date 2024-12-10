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Росія атакувала дроном авто МАГАТЕ на шляху до ЗАЕС. Гроссі засудив обстріл

Окупанти серйозно пошкодили транспорт.

Росія атакувала дроном авто МАГАТЕ на шляху до ЗАЕС. Гроссі засудив обстріл
пошкоджене авто МАГАТЕ
Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Генеральний директор Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі відреагував на атаку Росії на авто місії МАГАТЕ, яке їхало на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у відеозверненні генсека в соцмережі Х.

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БпЛА серйозно пошкодив службовий транспортний засіб Агентства. Генсек засудив це як неприйнятний напад на співробітників МАГАТЕ, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час війни.

«Я рішуче засуджую цей напад на персонал. Ми знову закликаємо, як і раніше, до максимальної стриманості. Я вже говорив у минулому, що напад на атомну електростанцію є неприпустимим. Напад на тих, хто піклується про ядерну безпеку та безпеку цих станцій, ще більш неприйнятний», - заявив генсек МАГАТЕ.

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