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Росіяни завдали подвійного ракетного удару по місту Златопіль на Харківщині, є постраждалі (оновлено)

Наразі відомо про 10 постраждалих.

Росіяни завдали подвійного ракетного удару по місту Златопіль на Харківщині, є постраждалі (оновлено)
Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району Харківщини, повідомив Олег Синєгубов.

За попередніми даними - ворог завдав ракетного удару. 

Влучання зафіксували біля  банківської установи, пошкоджені інші нежитлові  будівлі, цивільні авто.

Зафіксовано повторні удари.

Оновлено. Десять людей постраждали внаслідок двох обстрілів м. Златопіль, повідомив пізніше Синєгубов.

Внаслідок повторного ракетного удару ще дві жінки отримали травми — госпіталізовані до медичного закладу. 

Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю.

Загалом 10 людей постраждали. Серед них двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Вісім людей госпіталізовані.

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