"Графік відключення світла", "Євро 2024" і "Сирський": Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2024 році

Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів за підсумками року.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Так, на першому місці запит "Графік відключення світла". На другій позиції - "Євро 2024", а на третій - "Сирський". Також у топі запитів року - "Олімпійські ігри 2024", "Великдень 2024" і "Суджа".

У категорії найпопулярніших осіб перше місце посів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та співачка Клавдія Петрівна.

Щодо втрат 2024 року, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". На другій і третій позиціях - сиквели популярних фільмів: анімація "Думками навиворіт 2" і космічна фантастика "Дюна. Частина друга".

Також великий інтерес українців викликали стрічки "Солтберн" і "Субстанція", а також український містичний фільм жахів "Конотопська відьма".

Серед запитів про покупки українці найбільше цікавилися, де купити EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів у цій категорії - дубайський шоколад, сквіш лапка та тюбінг.

Користувачі також шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери", "бусифікація" та "чиназес", а також що таке черги вимкнення світла і довідка ОК-7.

Повний список запитів 2024 року:

Найпопулярніші запити: Графік вимкнення світла, Євро 2024, Сирський, Олімпійські ігри 2024, Великдень 2024, Усик, Ірина Фаріон, Суджа, 20 днів у Маріуполі, Євробачення 2024.

Купівля: Екофлоу, Вентилятор, Зарядна станція, Інвертор, Айфон 16, Дубайський шоколад, Сквіш лапка, Гелевий акумулятор 100 ампер, Сонячні панелі, Тюбінг.

Запитання: "Що таке?": що таке МСЕК, що таке РЕБ, що таке терикони, що таке черги вимкнення світла, що таке ЦНАП, що таке довідка ОК-7, що таке КАБ, що таке бусифікація, що таке квадробери, що таке чиназес.

Нагадаємо, що минулого року найпопулярнішим запитом у Google був запит "Карта повітряних тривог" , на другому місці - "Графік відключення світла", а на третьому - "Пригожин".