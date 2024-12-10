Сумська ОВА назвала фейком інформацію про прорив кордону росіянами

Очільник ОВА сказав, що даних про зміни ситуації на кордоні немає.

Сумська обласна військова адміністрація заперечила прорив кордону росіянами. Там сказали, що повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіа ресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.

Сьогодні аналітики Deep State оновили мапу бойових дій, згідно з якою ворог просунувся у Курській області та в прикордонні Сумської, біля Олександрії. Однак речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі у телеефірі столичного каналу сказав, що прикордонні підрозділи не фіксували спроб заходу і бойових дій на тому відтинку.

"Ворогу там буде складно або розвинути свої дії. На цьому напрямку, але по території Росії, ворог намагається просунутися по Курській області", – сказав він.

В ОВА також сказали, що інформація про прорив, як це назвали деякі медіа, є неправдивою.

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована”, – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.