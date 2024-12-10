Мінкульт дозволив перепоховати останки агента НКВС Кузнєцова з Пагорба Слави у Львові

Міністерство культури дозволило ексгумацію останків агента НКВС Миколи Кузнєцова для перепоховання з Пагорбу Слави у Львові на одному з міських кладовищ.

Про це йдеться в наказі Мінкульту.

Зазначається, що з відповідним запитом звернувся департамент архітектури Львівської обласної ради та міський голова Львова Андрій Садовий.

Тепер рішення має ухвалити виконавчий комітет міської ради. Загалом всі радянські поховання з Пагорбу Слави перенесуть на Голосківське кладовище.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко в коментарі ZAXID.NET також повідомив, що для ексгумації останків необхідне ще окреме рішення виконкому.

"Ми справді отримали дозвіл від Мінкульту. Перед тим було пророблено багато роботи. Загалом питання радянських перезахоронень в місті було давно, але війна пришвидшила цей процес. Місто зініціювало процес перепоховання останків радянських військових і діячів НКВС. Наступний наш крок – це рішення виконавчого комітету про проведення ексгумації, дослідження і проведення самих робіт", – зазначив Бойко.

Пагорб Слави – це меморіальний комплекс у Львові, де поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн. Меморіальний комплекс розташований є частиною заповідника "Личаківський цвинтар".

Хто такий Кузнєцов

Микола Кузнєцов (справжнє ім'я Никанор) - радянський диверсант-розвідник загинув в березні 1944 року в Львівській області під час бою з УПА. У роки Другої світової війни Кузнєцов діяв під прикриттям на території України. Радянський агент провокував каральні акції німців проти українського підпілля і цивільного населення. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

Ексгумацію останків, які могли належати диверсанту, провели в 1959 році. Підтвердження, що вони належать Кузнєцову, надав радянський академік Герасимов. Прах Кузнєцова в 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові.

Російські родичі Кузнєцова уже кілька разів просили виконком Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, оскільки не можуть доглядати за могилою на відстані. Також про це просив губернатор Свердловської області Росії.

У жовтні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду задовольнив позов племінниці Кузнєцова Маргарити Брюханової, зобов'язавши дозволити перепоховання останків енкаведиста з Пагорбу слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Однак, Львів відмовився віддати останки в Росію, попри рішення суду. Мер Львова Садовий кілька раз наголошував, що останки Кузнєцова можна обміняти на полонених українців.