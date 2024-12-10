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На Черкащині запобігли замаху на сім’ю волонтерів

В ході спецоперації було нейтралізовано злочинну групу.

На Черкащині запобігли замаху на сім’ю волонтерів
Фото: СБУ

На Черкащині правоохоронці запобігли замаху на сім’ю волонтерів. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

В ході спецоперації було нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку. Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонт.

Для вчинення злочину зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами. Вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери.

Фото: СБУ

Злочинну групу завчасно викрили і затримали двох її учасників "на гарячому", коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих.

Під час обшуків у зловмисників вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину. 

Двом організаторам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також планується підозра їхньому спільнику. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

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